Nowy wygląd wyszukiwania Google na smartfonie – co się zmieni?

Zmiany nie są drastyczne, ale faktycznie mają szansę lepiej wpłynąć na czytelność strony z wynikami

Patrząc na powyższe obrazki… no cóż, nie ma się co oszukiwać, to żadna rewolucja. Dotychczasowe elementy zostały po prostu dopracowane w sposób, który ma być bardziej czytelny i lepszy w odbiorze. Nowy wygląd mobilnej strony wyszukiwania Google ma zacząć trafiać do użytkowników w ciągu najbliższych kilku dni — ale znając praktykę giganta, prawdopodobnie będzie nadchodził falami, także warto uzbroić się w odrobinę cierpliwości.

Źródło