Najistotniejsze zmiany zaszły jednak pod maską. Po pierwsze do Tiguana trafił pełny pakiet Travel Assist czyli system półautonomicznej jazdy w korku oraz na autostradzie. Oczywiście Tiguan oferował już (https://www.youtube.com/watch?v=xARnU39POQs)podobne brzmiące rozwiązanie, ale nowa generacja kamer, radarów, a także komputera z której korzysta funkcja Travel Assist jest po prostu dużo skuteczniejsza i uwzględnia takie elementy drogi jak skrzyżowania, ograniczenia prędkości itd. Potrafi także odpowiednio dopasować prędkość do zakrętów czy zaplanowanego w nawigacji skrętu.

Drugą istotną zmianą są reflektory. Nowy Tiguan 2020/2021 wyposażony będzie w IQ.Light z – uwaga – 24 diodami w każdym reflektorze. Względem dotychczas oferowanego rozwiązania można liczyć na jeszcze precyzyjniejsze i szybsze „wycinanie” innych pojazdów ze snopu świateł drogowych. Poniżej film jak działa analogiczny system w Passacie:

MIB3 – nowoczesny i „połączony” system info-rozrywki

Nowy Volkswagen Tiguan otrzymuje dokładnie ten sam zestaw info-rozrywki skupiony pod nazwą MIB3 (Modular Infotainment Matrix), w skład którego wchodzą: cyfrowe wskaźniki kierowcy (10-calowy wyświetlacz), a także 6,5-calowy ekran systemu multimedialnego. Ten ostatni oferuje – dzięki karcie SIM – dostęp do internetu i internetowych usług, a w tym dane o ruchu drogowych aktualizowane na bieżąco, dostęp do serwisów streamingowych, czy wreszcie usługi We Connect. Apple CarPlay (także bezprzewodowo) i Google Android Auto oczywiście są.