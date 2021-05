Travel Assist pozwala na komfortową półautonomiczną jazdę nie tylko drogami szybkiego ruchu, ale także w mieście i w korku – możliwe jest nawet czasowe puszczenie kierownicy i auto będzie podążało obranym torem jazdy. Wyposażony jest on w tzw. przewidujący tempomat, który na podstawie danych dostarczonych przez nawigację dopasowuje prędkość do ograniczeń czy np. skrzyżowań do których się zbliżamy. Testowałem ten system w różnych scenariuszach, czego świadectwem są poniższe filmy:

W środku odświeżony Volkswagen Tiguan Allspace wygląda niemalże identycznie jak wersja o standardowym rozstawie osi. Najnowsza wersja systemu inforozrywki (MIB3) wraz z usługami sieciowymi, a także obsługą Android Auto i CarPlay, zestaw gniazd do ładowania smartfonów (USB C). Ponownie, w wersji R-Line przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy to w rzeczywistości płytka dotykowa haptycznie (wibracjami) reagująca na nacisk. Analogicznie jak w „zwykłym” Tiguanie w pozostałych wersjach wyposażenia przyciski na kierownicy są w pełni fizyczne. Za to duży plus.