Odświeżony TVN24.pl to świetny projekt, który można naśladować

Newsy publikowane w ramach tvn24.pl to tak naprawdę przedłużenie strony głównej. Po krótkiej animacji na samej górze prezentowany jest materiał wideo lub grafika, a poniżej znajdują się dobrane tematycznie klipy. Jeszcze niżej przeczytamy samą treść newsa, z którego wrócimy do strony głównej naciskając na „X” w prawym górnym rogu lub klasycznie dotykając przycisku „wstecz” w przeglądarce. Wszystko to działa całkiem sprawnie i szybko, co jest dla mnie niemałym zaskoczeniem. Na końcu newsa znajdziemy skróty do udostępnienia wpisu na Twitterze i Facebooku, a także opcję skopiowania linku – dla niektórych mogą to być bardzo potrzebne funkcje.

Do gustu przypadła mi możliwość oglądania (słuchania) materiału wideo, którego odtwarzanie rozpoczniemy na szczycie strony, w trakcie przeglądania samego newsa. Jest to możliwe, ponieważ okienko z odtwarzaczem cały czas zajmuje górną część strony, pozostawiając resztę powierzchni na treść newsa. Co istotne, jeśli wstrzymamy odtwarzanie, klip przestanie za nami wędrować w dół.

Pozostałe serwisy TVN24 też powinny otrzymać nowy wygląd