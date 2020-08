Całość możecie już dziś podziwiać w materiale Xbox Podcast na kanale Majora Nelsona, który wraz z projektantem sklepu omawia wszystkie nowości. Według planu nowy sklep zawita do użytkowników już 5 sierpnia, ale to dotyczy oczywiście tylko i wyłącznie grupy Insiderów. Pozostali testerzy otrzymają go w późniejszym czasie (nadchodzące tygodnie), natomiast jesienią zostanie od udostępniony wszystkim posiadaczom konsoli Xbox One oraz Xbox Series X. Sklep ładuje się w niecałe 2 sekundy, natomiast główne zamierzenie polegało umożliwieniu szybkiego dostępu do wszystkich kluczowych sekcji za pomocą kontrolera od Xboksa. Boczny panel podobny jest do tego, co znajdziemy w aplikacji Xbox na PC.

