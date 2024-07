Rick and Morty od ponad dekady są jedną z najchętniej oglądanych animacji kierowanych do starszych widzów. Oczekiwanie na nowy sezon trwa w najlepsze, ale wszyscy miłośnicy tego szalonego duetu niebawem będą mogli cieszyć się ciekawym przerywnikiem który zabierze ich do kolajnych szalonych przygód. Nadchodzi seria "Rick i Morty: Anime"!

"Rick i Morty: Anime" coraz bliżej. Jest nowy trailer i oficjalna data premiery!

"Rick i Morty: Anime” to nadchodząca adaptacja kultowej serii, tym razem zaserwowana w stylu japońskiej animacji. Produkcja zapowiada się jako ciekawy pomost, łączący zachodnią popkulturę z japońską estetyką. Za reżyserię odpowiedzialny będzie Takashiego Sano, którego możecie znać z produkcji takich jak „Tower of God” czy "Sengoku Basara: End of Judgement".

Historia w tej adaptacji ma nawiązywać do szalonych przygód genialnego, lecz nieodpowiedzialnego naukowca Ricka i jego łatwowiernego wnuka Morty'ego, przemierzających różnorodne wymiary i przeżywających absurdalne przygody. Nowy styl i zupełnie inna ekipa daje nadzieję na nowy styl narracji i zupełnie świeże podejście do tematu.

W tym 10-odcinkowym serialu anime ze świata „Ricka i Morty’ego” Rick relaksuje się w pseudo-świecie między multiwersami, Summer pomaga Beth walczyć z Galaktyczną Federacją, a Morty zakochuje się w tajemniczej dziewczynie, która okazuje się być istotą atemporalną.

Oczekiwania widzów są ogromne i... trudno się dziwić. "Rick i Morty" to jedna z tych marek, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Trzeba jednak przyznać, że zupełnie nowe podejście do serii budzi sporo obaw ze strony fanów. Ale na zaostrzenie apetytu mamy nową zajawkę i... datę premiery!

"Rick i Morty: Anime" trafi do platformy Max już 16 sierpnia!