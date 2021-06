Nawet odświeżony Outlook wygląda uroczo. Chcemy więcej, drogi Microsofcie!

Złośliwi użytkownicy często ten temat poruszają i wcale ich działaniom się nie dziwię. Podobnie, jak autorowi wideo, który postanowił pokazać, czym byłby macOS, gdyby przygotował go Microsoft. Oczywiście w działaniach Apple również można dopatrzeć się nielogiczności oraz sprzeczności, ale sposób, w jaki pokazano na wideo największe słabości Microsoftu i Windows 10 był nad wyraz trafny. Ostatnia aktualizacja dla Windows 10 przynosi długo wyczekiwaną podmianę ikon na nowoczesne, które świetnie wpisują się w styl dziesiątki, bo część z dotychczas używanych ikon pamiętała najstarsze wydania Windows. Czy do porządku doprowadzone będą też sprawy związane z np. panelem sterowania i ustawieniami? Oby jak najszybciej, bo obecna sytuacja wprowadza niemałe zamieszanie i rodzi spore problemy wielu użytkownikom.

Microsoft miewa super pomysły. Takiej wizji potrzebuje nowy Windows

Dlaczego powstaje nowy Outlook?

Jako dobry znak wprowadzanych zmian odbieram grafiki prezentuje odświeżonego Outlooka, który ma wyglądać dokładnie tak samo w wersji na Windowsa, macOS-a oraz w przeglądarce. Udało się to wcześniej osiągnąć w Microsoft Teams oraz w Slacku, a że takie podejście ma wiele zalet, to możemy spodziewać się podobnych działa także w przypadku innych produktów. Co ciekawe, nowy Outlook miałby też zastąpić domyślne aplikacje Poczty i Kalendarza w Windows 10, których powstanie było dziwne samo w sobie, skoro Microsoft dysponował tak świetnym rozwiązaniem, które już istniało. Uboższa wersja Outlooka jest dokładnie tym, czego system potrzebował od dawna, ale z jakiegoś powodu firma wymyśliła sobie, że lepszym wyjściem będzie napisanie odrębnych aplikacji od podstaw. To, jak widać, przynosi same problemy.