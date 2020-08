Night City Wire – odcinek 2.

Drugi odcinek Night City Wire trwa nieco ponad 25 minut i możecie go oczywiście obejrzeć na YouTube. CD Projekt RED zwraca jednak uwagę przede wszystkim na trzy nowe filmy, które miały premiery w trakcie tego wydarzenia. Pierwszy i chyba najciekawszy z nich opisuje jakie wybory musimy podjąć już na początku rozgrywki i jak wpłyną one na dalszy rozwój postaci. V ma do wyboru jedną z trzech dróg rozwoju postaci – Nomad, Street Kid oraz Corpo. Ten pierwszy to typ samotnika mieszkający poza miastem, drugi to członek miejskiego marginesu społecznego, a ostatni pracuje na rzecz korporacji. Wybór postaci będzie miał spory wpływ na początek naszej rozgrywki i może zmobilizować graczy aby wrócić do Night City kilkukrotnie, bo za każdym razem zakończenie gry może być inne.

W kolejnym wideo poznajemy narzędzia zniszczenia dostępne w Night City, które pozwalają nam się rozprawiać się z wrogami. Arsenał jest bardzo rozbudowany, a całość podzielona jest na kilka kategorii. I tak mamy narzędzia Cyberware, czyli możliwość hakowania i ukrywania broni w kończynach, bronie ręczne np. w postaci samurajskiego miecza, a do tego bronie typu Smart, Power, Tech i Throwables, które sprowadzają się do różnych pistoletów, karabinów i temu podobnych narzędzi. Jest tego sporo, V będzie miał w czym wybierać.

Na koniec jeszcze zespół Refused opowiada o tym jak tworzył muzykę do gry. Dostajemy też nowy kawałek w postaci singla A Like Supreme, który jest już dostępny na Spotify. CD Projekt RED kolejny raz udowadnia, że przykłada ogromną uwagę do detali, które powinny zaowocować świetną grą. O tym przekonamy się jednak dopiero za kilka miesięcy gdy Cyberpunk 2077 trafi do graczy.