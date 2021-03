Nową porcję doniesień przyniósł dziś Bloomberg, według którego nadchodząca konsola Nintendo pojawi się w sprzedaży pod koniec roku. Zostanie wyposażona w układ nowej generacji produkowany przez NVIDIA (obecna wersja bazuje na Tegrze X1) z mocniejszym procesorem i układem graficznym wspierającym technologię DLSS. Deep Learning Super Sampling to rozwiązanie wprowadzone w kartach GeForce RTX wykorzystujące rdzenie Tensor do sztucznego podniesienia rozdzielczości obrazu dzięki sztucznej inteligencji. Faktycznie ramki obrazu renderowane są w mniejszej rozdzielczości, a później dzięki AI upskalowane do wyższej, przy niewielkiej stracie jakości. To ma pozwolić na grę nawet w rozdzielczości 4K na dużym ekranie gdy konsola będzie podłączona do stacji bazowej. Teraz musimy zadowolić się rozdzielczością 720p.

Ponadto nowa wersja konsoli ma zostać wyposażona w większy wyświetlacz o przekątnej 7 cali i wykonany w technologii OLED, który dostarczy Samsung. Wraz z nowym modelem zadebiutuje pewnie też kilka gier, bo niestety wsparcie dla DLSS nie jest uniwersalne, musi być zaimplementowane przez twórców danego tytułu. Można się też spodziewać nieco wyższej ceny, analitycy przewidują, że będzie to 399 USD, zamiast obecnych 299 USD. Na tle Xbox Series S/X i PS5 wcale nie wygląda to źle, a jak Nintendo już nie raz udowodniło, jakość grafiki nie jest najważniejsza.