Tak może wyglądać nowy kolorowy MacBook Air z procesorem M2

Rendery bazujące na informacjach od źródeł wewnątrz i bliskich Apple ukazują konstrukcję, która zrywa z dotychczasowym kształtem MacBooka Air. Jeśli okazałyby się one prawdą, to Air po wielu latach utraciłby charakterystyczną bryłę, w której jedna z krawędzi jest znacznie smuklejsza. W takim wypadku Air zbliżyłby się kształtem do modeli Pro i na całej szerokości obudowy byłby niewiele grubszy od portu USB-C, który znajduje się na krawędzi. Rendery nie uwzględniają rzekomo powracającego portu MagSafe – tutaj plotki są sprzeczne.

Do sporych zmian względem aktualnego line-upu doszłoby też wewnątrz, ponieważ klawisze funkcyjne miałyby być tych samych rozmiarów, co pozostałe. Co ważne, klawisze mają być koloru białego, co też współgrałoby z równie jasną ramką wokół ekranu. Prosser przyznał jednak, że ekranowi w nowym MacBooku nie miał okazji się przyjrzeć, dlatego na obrazkach widzimy tylko jego wizję w kontekście szerokości ramki. Aktualizacji doczekać ma się też spód komputera, skąd znikną cztery gumowane podstawki i zostaną zastąpione dwoma paskami.

