Nowy Tucson nieznacznie urósł względem poprzednika, jest o 20 mm dłuższy i o 15 mm szerszy, a do tego ma 10 mm większy rozstaw osi. Pasażerowie nie powinni narzekać na brak miejsca, do tego mamy przepastny bagażnik o pojemności 620 litrów. Pod tym względem Tucson z pewnością może się podobać. Pod maską znajdą się głównie silniki hybrydowe, najtańsza będzie benzynowa jednostka 1.6 T-GDI o mocy 150 KM, która dostępna będzie również z miękką hybrydą (48V) w wersjach o mocy 150 KM i 180 KM. W ofercie pojawi się też bardzo ciekawa pełna hybryda, również z silnikiem 1.6 T-GDI wspomaganym przez dodatkowy motor elektryczny o mocy 59 KM i baterię o pojemności 1.49 kWh, co w sumie pozwoli rozwinąć 230 KM i 350 Nm momentu obrotowego.