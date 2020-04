Trzecia generacja Focusa RS również pojawiła się już po liftingu właściwego modelu, w styczniu 2015 roku i po raz pierwszy była oferowana z napędem na wszystkie koła. Sercem tego samochodu, którego produkcja zakończyła się w 2018 roku był dobrze znany, czterocylindrowy silnik Ecoboost o pojemności 2,3 litra, który rozwija 350 KM. Napęd przekazywany jest na obie osie, a nawet 70% momentu obrotowego może trafić na oś tylną. Ten sam silnik, ale ograniczony do 280 KM (ze sporym potencjałem do zwiększenia mocy ;-)) otrzymał Focus ST czwartej generacji, dlatego jeszcze większe oczekiwania spoczywały na wersji RS. Niestety wygląda na to, że będziemy musieli obejść się smakiem.

Mustang będzie hybrydowy, czy to nadzieja dla Focusa RS?

Być może nie wszystko jest jeszcze stracone, bo pojawiają się też informacje na temat kolejnej wersji Mustanga, który obecnie napędzany jest silnikiem 2.3 Ecoboost lub V8 o pojemności 5 litrów. Do gamy w 2021 lub 2022 ma dołączyć też napęd hybrydowy, który zapewni napęd na wszystkie koła. Być może udałoby się go przenieść do Focusa RS i wskrzesić ten model przy okazji liftingu. Problem tylko w tym, że Mustang w wersji hybrydowej nadal ma korzystać z silnika V8, do Focusa taki motor z pewnością nie trafi.