DS 4 ma być francuską odpowiedzią na takie auta jak Mercedes Klasy A, BMW Serii 1, czy Audi A3. Są to auta z segmentu C premium. By móc z nimi realnie konkurować, DS 4 powinien więc oferować wysoką jakość wykończenia wnętrza, szeroką paletę jednostek napędowych i bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Podczas statycznej prezentacji mieliśmy okazję przekonać się jak prezentuje się ten pierwszy aspekt.