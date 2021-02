Na koniec

Nowy Citroen C4 wyróżnia się ciekawą stylistyką i wysokim komfortem podróżowania. Dla wielu będzie to wystarczający argument, by go wybrać ponad bardziej „zwartą” konkurencję. Co ważne, niespecjalnie odbija się to na jego właściwościach jezdnych, za co brawa dla inżynierów. Duża ilość miejsca w środku pojazdu to także duży plus tego samochodu, podobnie jak przemyślane schowki i całkiem przyjemne wykończenie. Paleta jednostek napędowych choć nie jest bardzo rozległa, to wydaje się odpowiednio dobrana do charakteru tego C4. Auto pod względem zaawansowanych systemów wsparcia kierowcy pozostaje trochę za konkurencją. Jest to jednak wada w zasadzie tylko wtedy, gdy celujemy w auto o topowym wyposażeniu. Gdy zadowolimy się poziomem średnim, może się okazać że nowe C4 wygrywa z bezpośrednimi rywalami ceną oferując podobny poziom wyposażenia i właśnie w tym upatruję jego szansy rynkowej.