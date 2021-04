Nowy Asystent Google będzie przerażający. Właściwie – już trochę jest

RODO? Ahahahahhaha

Finalnie dochodzimy tu do momentu, w którym najbardziej widać, że prawo nigdy nie będzie chyba nadążało za technologią. Jeżeli bowiem wirtualni asystenci pójdą w stronę ciągłego nasłuchu, to takie rzeczy jak RODO będzie można de facto wyrzucić do kosza. Czy tego chcemy czy nie każda konwersacja i zawarte w niej informacje o naszym życiu będą mogły trafić do jakiejś bazy danych i nie będziemy mieli żadnej kontroli kto i co o nas wie. Jestem przekonany, że zgoda na taką rzeczywistość nie tylko będzie dla nas, konsumentów, bardzo niekorzystna, ale też – będzie stanowiła zielone światło dla korporacji do tego, by pójść o jeszcze krok dalej, skoro nie napotkały na sprzeciw. A patrząc po reakcji na wpis o nowościach w Asystentcie Google – żadnego sprzeciwu nie będzie.

Osoby, które przekonują, że takie rzeczy jak prywatność w sieci są ważne zawsze były i będą w mniejszości – co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Martwi mnie jednak to, z jakim entuzjazmem oddajemy tę prywatność i przymykamy oko na potencjalne ryzyko w zamian za odrobinę komfortu.