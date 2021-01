Nowy Asus ROG Phone ma drugi wyświetlacz, ale nie taki, jak myślicie

ROG Phone to seria gamingowych smartfonów od Asusa. Jedne podobały mi się bardziej, inne mniej, ale wszystkie odsłony łączy kilka cech – są diabelnie wydajne i prezentują typowo „gamingową” stylistykę. Nie każdy ją lubi, ale świetnie pasuje do tego segmentu sprzętów.

ROG Phone 5, bo tak podobno ma się nazywać nowy gamingowy smartfon Asusa dostanie…drugi wyświetlacz, choć nie taki jak myślicie. Do sieci wyciekło krótkie wideo z nowym urządzeniem i wygląda na to, że sprzęt będzie posiadał panel/ekran podobny do tego z komputera ROG Zephyrus G14. System nazywał się AniMe Matrix i robiłem o nim swego czasu wideo, na którym możecie zobaczyć jak ten pomysł wygląda w akcji (znajdziecie je na końcu tekstu).

Oczywiście nie ma co liczyć na to, że tego typu „wyświetlacz” powiększy obszar roboczy urządzenia – obstawiam jednak, że podobnie jak we wspomnianym wyżej komputerze, da się na nim wyświetlić kilka ciekawych i przydatnych informacji, takich jak choćby powiadomienia czy wskaźnik baterii. Da się bez tego żyć? Oczywiście, ale to miłe urozmaicenie wyglądu smartfona. Umówmy się, od wielu lat telefony wyglądają prawie identycznie i zawsze chętnie witam oryginalne pomysły.

Rog Phone 5 ma posiadać Snapdragona 888, przynajmniej 8 GB pamięci RAM oraz baterię o pojemności 6000 mAh z szybkim, 65 Watowym ładowanie. A skoro to już kolejny wyciek dotyczący tego sprzętu, to jest więcej niż pewne, że niedługo Asus zaprezentuje go oficjalnie.

