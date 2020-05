Sidebar search – proste i zarazem genialne

Najciekawsza nowa funkcja w mojej opinii to sidebar search. Nie wiem jak często się wam to zdarza, ale ja pracując nad tekstami na Antyweb sięgam często po pomoc wyszukiwarki aby sprawdzić jakieś fakty czy uzyskać dodatkowe informacje. Dlatego często mam otwartych 10 czy 15 zakładek z różnymi stronami. Sidebar search robi to znacznie prościej, zamiast otwierać nowe okno, wystarczy zaznaczyć interesujący nas fragment tekstu, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Search in sidebar”. Po sekundzie pojawia się boczny panel z wynikami wyszukiwania, możecie to zobaczyć na poniższym wideo (0:28).

Poza tym na Edge trafi też funkcja Collections zintegrowana z Pinterestem, która pozwala tworzyć kolarze z różną zawartością (tekst, zdjęcia, filmy) i zapisywać je na jednej stronie, wysłać wygodnie właśnie na Pinterest albo wkrótce również do OneNote’a, Worda itp. Edge zyska też łatwe przełączanie profili oraz widok 3D w trybie dewelopera, który pozwala łatwiej zobrazować układ strony WWW. To wszystko zmiany, które znacznie wzbogacają funkcjonalność przeglądarki Microsoftu.

Brakuje jednak zapowiedzi jednej funkcji, która była obiecana już jakiś czas temu. Odkąd Edge dostępny jest na innych platformach poza Windows (iOS, Android, macOS) czekamy na możliwość synchronizacji zakładek i kart na wszystkich urządzeniach. Takie możliwości ma między innymi Google Chrome. Jest nadzieja, że również Edge wkrótce to dostanie, bo na umieszczonej powyżej animacji widzimy przypiętą do tablicy karteczkę z opisem funkcji Sync. Nie znalazła się tam pewnie przypadkowo ;-).

Według zapowiedzi wspominane powyżej nowe możliwości Edge już wkrótce dostanie w wersjach testowych, na wersji stabilnej pojawią się zapewne za kilka miesięcy.