Jeszcze więcej emoji

Pierwsza zmiana to nowe emoji, które będą dostępne w najnowszej wersji klawiatury Gboard. Jakiś czas temu Google pokazało funkcję Emoji Kitchen, która pozwalała łączyć różne ikony w jedną naklejkę. Do tej pory kombinacji było kilkaset, teraz będzie ich już ponad 14 000. Pojawią się niedługo w wersji beta, która dostępna jest dla wszystkich chętnych. Jedyny warunek na Android w wersji 6.0 lub wyższej.

Google pomoże też przygotować więcej audiobooków, dzięki współpracy z wydawcami w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, już niedługo znacznie więcej książek zostanie przeniesionych do plików dźwiękowych dzięki automatycznemu lektorowi. Narzędzie do konwersji książek na wersję audio jest w fazie beta, ale pierwsze tytuły przeniesione w ten sposób do cyfrowej postaci powinny pojawić się na początku przyszłego roku.

Kolejna bardzo dobra wiadomość to przeniesienie funkcji Voice Access na wszystkie smartfony z Androidem w wersji 6.0 lub wyższej. Do tej pory ta aplikacja dostępna była tylko w ostatniej wersji systemu – Android 11. Voice Access to usługa, która pozwala na sterowanie telefonem przez proste komendy i może być szczególnie przydatna dla osób niepełnosprawnych, którym trudno jest obsługiwać smartfon ręką. Jeśli chcecie przetestować wersję beta, to możecie to zrobić tutaj.

Android Auto wreszcie trafi do nowych krajów

Wygląda też na to, że jesteśmy coraz bliżej oficjalnej premiery Android Auto w Polsce i w kilkunastu krajach ościennych, a także w Afryce i Azji. Co prawda z usługi można już bez problemu korzystać od wielu lat, ale teraz będzie dostępna oficjalnie, wraz z pełnym wsparciem i miejmy nadzieje obsługą języka polskiego w ramach odczytywania wiadomości ;-). Więcej szczegółów powinniśmy poznać w nadchodzących tygodniach.

Natomiast w Mapach Google pojawi nowa zakładka „Go To”, w której możemy stworzyć kilka najczęściej przez nas odwiedzanych punktów, jak praca, dom, teściowa, ulubiony sklep czy restauracja. Dzięki temu uruchomienie nawigacji do nich sprowadzi się do jednego kliknięcia, a w zakładce zawsze będzie podawany też aktualny czas dojazdu i informacja o ewentualnych utrudnieniach. Ta zmiana zostanie włączono po stronie serwera i zacznie pojawiać się stopniowo w najbliższych tygodniach.

Wreszcie ostatnia zmiana dotyczy usługi Nearby Share. Już niedługo w jej ramach możliwe będzie podzielenie się swoimi aplikacjami z inną osobą, np. w sytuacji gdy nie mamy dostępy do sieci WiFi czy GSM. Zamiast pobierać aplikację ze sklepu Play, można będzie ją przesłać z telefonu na telefon. Proste i pewnie czasami przydatne, np. podczas lotu samolotem. Ta możliwość również pojawi się w ramach sklepu Google Play w ciągu kilku najbliższych tygodni.

źródło: Google