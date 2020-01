Dlatego z niemałym zainteresowaniem przyglądam się nowości od NetAtmo – francuskiej firmy od kilku lat obecnej na rynku urządzeń z kategorii smart home. Czujniki powietrza i hałasu, kamery domowe i termostaty to tylko część ich oferty, do której dołącza teraz Inteligentny Zamek i Klucze. Nie, nie pomyliłem się przy zapisie tego produktu – to jego faktyczna nazwa, dlatego użyłem (podobnie jak w materiałach prasowych) wielkiej litery. Nie sama nazwa ma tu jednak największe znaczenie, a cechy rozwiązania NetAtmo.

Inteligentny Zamek i Klucze od NetAtmo

Z Bluetooth i NFC. Bez Internetu

Po wymianie klasycznego zamka na ten od NetAtmo, do dyspozycji będziemy mieli aplikację mobilną oraz… klucze. To co zdradziła wcześniej nazwa produktu jest zgodne ze stanem faktycznym – w zestawie otrzymujemy ich trzy, ale bez problemu można dokupić więcej w razie potrzeby. Aplikacja mobilna łączy się z zamkiem za pomocą Bluetooth i to jedyna metoda komunikacji, bo ten inteligentny zamek nie jest połączony z Internetem. Wszystkie informacje przechowywane są lokalnie (certfikaty bezpieczeństwa A2P, BZ+ i SKG), więc nie musimy obawiać się o zdalne włamanie. Na to lokalne też jesteśmy przygotowani, bo zamek zapamiętuje wszystkie udane i nieudane próby otwarcia go, plus wyposażono go w akcelerometr by zapisał także ewentualne próby sforsowania go w inny sposób.