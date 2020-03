Nowoczesny macOS rozwija się poza Cupertino

Niektórych może zaciekawić, jak taka ilość działających w tle dodatków wpływa na obciążenie komputera. Otóż, jeśli dobrze wybierzecie narzędzia, praktycznie w ogóle nie mają wpływu na system, co można sobie sprawdzić przy pomocy Monitora Aktywności. Powiem więcej, aplikacje które wymieniłem powyżej, to nie koniec, takich rozszerzeń macOS mam jeszcze co najmniej kilka. To zresztą będzie temat kilku artykułów, w których pokażę Wam, jak tak stuningowany system potrafi przyśpieszyć pracę. Dodajmy, że większość tych programów wygląda tak dobrze, że bez problemu zaakceptowałby je Steve Jobs. Co jest niemałym sukcesem w czasach, gdy Apple promuje iOS-owe potworki portowane dzięki Catalystowi.

Windows czyli groch z kapustą

Ktoś mógłby zapytać, dlaczego w takim razie nie Windows? System Microsoftu faktycznie rozwija się bardzo dynamicznie. Problem w tym, że z różnych względów pracuję na nim całkiem sporo. Mimo że doceniam jego postępy, chaos który ciągle w nim panuje, powoduje że nadal jest bardziej toporny w użytkowaniu od czystego macOS. Co więcej, prawdopodobnie w związku z architekturą systemu, nie ma dobrych jakościowo odpowiedników większości z wymienionych aplikacji. Przykre jest także to, że niektóre fajne rozwiązania, takie jak np. Kontakty na pasku zadań, są bezużyteczne przez brak wsparcia w innych programach niż systemowe. Dla zwykłego człowieka, potrzebującego intuicyjnego narzędzia z eleganckim GUI, system z jabłkiem jest ciągle o wiele lepszy. A taki jak u mnie, bogato wyposażony w nowoczesne wspomagacze, zostawia Windowsa daleko w tyle.

Patrząc na tę długą listę dodatkowych narzędzi, można dojść do smutnego wniosku, że elementy systemu z Cupertino, które 10 lat temu wyznaczały trendy w zakresie użyteczności, dziś trącą myszką z powodu braku koncepcji rozwoju macOS prezentowaną przez Cupertino. Siły przerzucono na rozwój iOS, budowę usług, a produkt który miał stać się według Jobsa ciężarówką świata postPC, przestał otrzymywać od swojego producenta wsparcie, aby móc tę rolę wydajnie pełnić. Co najlepsze, podliczając wydatki jakie przez lata poniosłem na ten zewnętrzny rozwój macOS, okazuje się, że opłaciłoby to przynajmniej kilka dawnych upgrade’ów. Z perspektywy czasu, dla zaawansowanego użytkownika, niewiele się więc zmieniło, różnica jest taka, że kasa za innowacje nie idzie do skarbca w Cupertino. W sumie, może to i dobrze.