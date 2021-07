Gitara elektryczna XXI wieku – 5 modeli, które rewolucjonizują myślenie o tym instrumencie

Dla osób, które trochę interesują się tematem gitar, konstrukcja elektrycznego wiosła jest nieco jak koń ze starego encyklopedycznego wpisu – jaka jest, każdy widzi. Jeżeli weźmiemy do ręki pierwsze egzemplarze Stratocastera, Les Paula czy Flying V, zauważymy, że wewnątrz nie różnią się one aż tak bardzo od współczesnych modeli. Owszem, dzisiaj mamy większy wybór niż kiedyś – mocniejsze pickupy, kilka typów ruchomych mostów i blokowanych kluczy, wiele egzotycznych rodzajów drewna czy takei funkcje jak możliwość zmieniania w czasie gry połączenia przetworników z szeregowe/równoległe bądź rozłączanie cewek. Bazowa konstrukcja jednak nie zmieniła się od lat 50, do tego stopnia, że gitary z tamtej epoki wciąż są bardzo cenione i bez problemu wykorzystywane w studiu. Patrząc, jak rozwijają się inne dziedziny, gdzie dominującą rolę gra elektronika (np. branża motoryzacyjna), zacząłem się jakiś czas temu zastanawiać – czy w kwestii elektryków bardzo szybko dotarliśmy do ściany i pomimo naszego obecnego zaawansowania technologicznego nie jesteśmy w stanie ulepszyć pomysłu sprzed 70 lat?

Otóż nie. Oto gitary, które w pełni korzystają z tego, co oferuje współczesna technologia

Relish Mary One

Pierwsza gitara, której dziś się przyjrzymy należy do szwajcarskiej manufaktury Relish. Wyróżnia się nie tylko wyjątkowym wyglądem, ale przede wszystkim tym, że w przeciwieństwie do klasycznej gitary jest to instrument wykonany z dwóch oddzielających się części. Tył modelu Marry One utrzymywany jest na mocnych magnesach, przykrywając m.in. łączenie gryfu z korpusem czy całą elektronikę. To, co jednak najbardziej wyjątkowe, to powód takiego designu.