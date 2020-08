Wczoraj wieczorem serwis Niebezpiecznik.pl opisał przypadek jednego z klientów, który po założeniu nowego konta uzyskał dostęp do rachunku już istniejącego klienta.

Dzisiaj założyłem swoje pierwsze konto w mBanku. Już podczas zakładania okazało się że w ich bazie widnieje już nr mojego dowodu jako właściciela subkonta mimo że nie miałem z nimi do tej pory do czynienia a właściciel konta jest mi obcy. Następnie [kiedy] założono mi konto [okazało się że] mój nr tel został przypisany do innej osoby która dostała powiadomienie że jej numer został zmieniony na mój, ja w międzyczasie otrzymałem SMS z hasłami do realizacji transakcji (…) były to hasła tej osoby.

Okazało się, że nie był to odosobniony przypadek, po publikacji tekstu do serwisu zaczęły wpływać inne podobne zgłoszenia, które również opisywał bliźniaczy serwis Zaufana Trzecia Strona. Na szczęście wpadki te nie pociągnęły za sobą przykrych konsekwencji. Klienci, którzy zorientowali się w błędzie natychmiast kontaktowali się z bankiem, a ten blokował dostęp do tych rachunków.

Na skutek błędu niewielka grupa klientów mogła zobaczyć informacje dotyczące innych osób. Ze względów bezpieczeństwa natychmiast ograniczyliśmy dostęp do serwisu. Pieniądze klientów są bezpieczne. Z każdą z osób, której ten problem dotyczy kontaktujemy się indywidualnie. Podjęliśmy wszystkie kroki, jakich wymaga od nas prawo, interes i bezpieczeństwo klientów. Bardzo serdecznie przepraszamy wszystkich klientów, których ten problem dotknął.

W przesłanym wyjaśnieniu przedstawiciele mBanku nie tłumaczą powodów takiego stanu rzeczy, fakt jest taki, że systemy banku nadpisywały istniejące rachunki klientów tymi, które były dopiero co zakładane. Nowi klienci uzyskiwali dostęp do tych rachunków, mogli dokonywać zmiany numerów czy dysponować środkami zgromadzonymi na tych rachunkach.

Takiej wpadki nie da się obrócić w żart, nawet najbardziej kreatywna agencja nie pokusi się na tu jakąś akcję marketingową, sam bank będzie chciał aby jak najszybciej o tym zapomniano. Niemniej, nie zapomną o tym na pewno klienci, których ta wpadka dotknęła. Na pewno nie były to najprzyjemniejsze dla nich chwile.