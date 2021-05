Nowe telewizory Samsung Neo QLED to nie tylko nowa technologia podświetlenia, ale również wiele innowacyjnych i przydatnych funkcji

Dobry telewizor to taki, który sprawdzi się we wszystkich powierzonych mu zadaniach. Musi oferować świetną jakość obrazu i dźwięku podczas oglądani filmów oraz sprostać oczekiwaniom graczy, którzy po premierze konsol nowej generacji są jeszcze bardziej wymagający. Wygląda na to, że tegoroczne Neo QLED-y od Samsunga dadzą sobie z tym wszystkim radę.

Technologia MiniLED wchodzi do naszych salonów

Telewizory Samsung z serii Neo QLED to nowa technologia ekranów, gdzie charakterystyczną cechą urządzeń jest podświetlenie Quantum Mini LED. Do sterowania wykorzystują nową technologię Quantum Matrix oraz nowy, jeszcze wydajniejszy Procesor AI Neo Quantum wykorzystujący Sztuczną Inteligencję, co umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie gęsto rozmieszczonymi diodami bez efektu rozmazania. Nowe są też oczywiście same diody Mini LED, które mają 1/40 wysokości konwencjonalnych LED-ów, a zamiast soczewki do rozpraszania światła i zestawu do mocowania wykorzystano cienkie mikrowarstwy wypełnione wieloma mini LED -ami. Efektem jest większe, precyzyjne przyciemnienie ciemnych obszarów obrazu przy jednoczesnym większym rozświetleniu jasnych oraz lepszy HDR. Technologię wspiera Procesor AI Neo Quantum, który optymalizuje oglądane treści w czasie rzeczywistym zapewniając rozdzielczość bardzo zbliżoną do 4K lub 8K (zależnie od modelu telewizora i rodzaju treści oraz źródła). Kropki kwantowe natomiast zapewniają świetne kolory nawet przy najwyższej jasności obrazu.