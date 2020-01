Urząd Dzielnicy Wilanów porozumiał się w tej sprawie z Emitelem, który zaczął montować w tej dzielnicy własne instalacje antenowe, które mają wzmocnić sygnał sieci komórkowych naszych operatorów, jak i zwiększyć pojemność i szybkość sieci mieszkańcom Wilanowa.

Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A.:

– Każda z instalacji w danej lokalizacji realizować będzie funkcję zwiększenia zasięgu oraz polepszenia parametrów sygnału komórkowego, a tym samym zwiększenia pojemności sieci wszystkich operatorów komórkowych. Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim zwiększenie szybkości i dostępności szerokopasmowego internetu mobilnego.

Dzięki temu rozwiązaniu można także zminimalizować ryzyko ograniczenia bądź braku przepustowości sieci, które mogą niekorzystnie wpłynąć na komfort korzystania z wysokiej jakości usług multimedialnych. Dotyczy to zarówno aplikacji i usług mobilnych, jak również w szczególności usług multimedialnych czy serwisów streamingowych takich jak np. Youtube czy Netflix.