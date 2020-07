Nowe serwisy VOD (w tym HBO Max!), bogatsze katalogi i większe bezpieczeństwo dzięki Surfshark VPN (rabat dla czytelników)

Taki komfort zapewniają usługi VOD, gdzie za jedną, comiesięczną opłatę w nasze ręce trafia niezwykle obszerna oferta – kilka tysięcy tytułów – a wtedy największym naszym problemem i wyzwaniem staje się wybór filmu lub serialu, który obejrzymy w następnej kolejności. Nie dziwię się więc tym, którzy od razu zdecydowali się wykupić dostęp do HBO Max – zupełnie nowej platformy od HBO, która nie skupia w sobie tylko katalogu treści tej stacji, lecz także wielu innych podmiotów należących do tej samej grupy, jak Warner oraz TNT. W efekcie na katalog składają się asortymentu kilku stacji i studio filmowych, w tym Warner Bros., które odpowiada za kinowe produkcje we współpracy z DC Comics. Jeśli więc macie ochotę powtórzyć lub nadrobić takie filmy, to HBO Max będzie świetnym wyborem. Oprócz tego w ofercie znalazło się sporo klasyków, jak “Casablanca”, „2001: Odyseja kosmiczna”, „Obywatel Kane”, „Brudny Harry”, seria Godzilla, „Czarnoksiężnik z Oz”. Fani muzyki rockowej z pewnością zwrócą uwagę na najpopularniejszy zapis występu Led Zeppelin lat 70. w sali Madison Square Garden w Nowym Jorku, który ukazał się pt. „The Song Remains the Same”. W HBO Max pojawia się po raz pierwszy w ramach katalogu usługi VOD.

HBO Max nie oferuje jeszcze rozdzielczości 4K, ale według relacji użytkowników serwis podwoił jakość materiałów Full HD względem wcześniej istniejącego HBO Now, co oznacza że seriale produkcji HBO (“Gra o tron”, “Detektyw”, “Rodzina Soprano”, “Zakazne Imperium”, “Outsider”, “Wielkie kłamstewka”, “Westworld”i wiele, wiele innych) można obejrzeć w możliwie najlepszym wydaniu wizualnym, jaki do tej pory był w naszym zasięgu. Dla widzów oczekujących najlepszej jakości to bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie jest jasne, czy i kiedy tego rodzaju materiały będą oferowane w 4K i przy maksymalnej rozdzielczości Full HD to bitrate odgrywa najważniejszą rolę. Zdecydowanie warto więc zainteresować się serwisem HBO Max, do którego dostęp można uzyskać dzięki usłudze VPN.

Surfshark otwiera drzwi do rozrywki i bezpieczeństwa

Surfshark jest właśnie taką usługą. Serwery Surfsharka rozsiane są po 64 krajach, co przekłada się w sumie 109 lokalizacji do wyboru w trakcie konfiguracji działania usługi. Sumarycznie mówimy o ponad 1700 serwerach, które czekają na ruch generowany przez użytkowników. Do jednego z najczęściej stosowanych przez konkurencję Surfsharka ograniczeń jest liczba urządzeń, na których można posiadać ustawioną i aktywną usługę VPN. W przypadku opisywanej usługi takich limitów w ogóle nie mamy, co daje ogromną przewagę nad rywalami, ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób ograniczani. Pełna swoboda w ustawieniu usługi VPN na komputerach, smartfonach, tabletach i smart TV oraz konsolach przekłada się na komfort użytkowania VPN-a każdego dnia. W sytuacji, gdy jesteśmy bardzo aktywnymi użytkownikami, Surfshark będzie w stanie sprostać naszym oczekiwaniom i to za kwotę, która wyda Wam się śmiesznie niska. Jesteście gotowi? Oto ona: przy zakupie usługi na dwa lata cena miesięcznego dostępu to zaledwie 1,99 dolara, czyli niecałe 8 złotych. Na tle innych wydatków na usługi online jest to więc naprawdę niewiele, a przecież dostęp do HBO Max to nie wszystko, na co pozwoli Surfshark.