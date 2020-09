Xiaomi szykuje się do premiery nowych urządzeń, które pojawią się na polskim rynku. Już niedługo będziecie mogli kupić hulajnogi elektryczne: Mi Electric Scooter Essential, Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S EU. Oczyszczacze powietrza: Mi Air Purifier 3C, Mi Air Purifier Pro H, nawilżacz powietrza: Mi Smart Antibacterial Humidifier, monitor gamingowy Mi Curved Gaming Monitor 34-cale, autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop Essential, routery Mi AioT Router AX3600, Mi AioT Router AC2350, słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic oraz przystawkę do telewizora Mi TV Stick.

Mi Electric Scooter Pro 2 osiąga maksymalną prędkość do 25 km/h i na jednym ładowaniu ma pokonać do 45 km. Została wyposażona w ekran LCD pozwalający na kontrolę aktualnej prędkości, trybu jazdy, poziomu naładowania baterii, a także innych parametrów. Kupicie ją za 2399 zł, a przedsprzedaż rusza 12 września. Nieco wcześniej, bo 7 września, za 1899 zł będziecie mogli kupić Mi Electric Scooter 1S osiągającą prędkość do 25 km/h i pozwalającą na pokonanie dystansu do 30 km na jednym ładowaniu. We wrześniu dostępna będzie także Mi Electric Scooter Essential z maksymalną prędkością do 20 km/h i zasięgiem do 20 km na jednym ładowaniu. Dzięki wbudowanemu wyświetlaczowi zapewni wygodę monitorowania parametrów w trakcie jazdy. Hulajnoga ta kosztować będzie 1299 zł.

Xiaomi. Premiery nowych produktów w Polsce

Jednak hulajnogi to nie wszystko, co przygotowało Xiaomi. W najbliższych dniach i tygodniach kupicie inne sprzęty, które przydadzą się na nadchodzące miesiące. To między innymi oczyszczacze Mi Air Purifier Pro H i Mi Air Purifier 3C. Ten pierwszy charakteryzuje się oczyszczaniem 600m³ powietrza (CADR) w ciągu godziny, a filtr wymienicie raz na 14 miesięcy. Drugi model oferuje oczyszczenie 320m³ powietrza (CADR) z koniecznością wymiany filtra, w zależności od zanieczyszczeń, co 6 do 12 miesięcy. Mi Air Purifier Pro H trafi do sprzedaży w listopadzie, Mi Air Purifier 3C będzie dostępny w październiku, a ceny obu produktów zostaną podane bliżej premiery.

W październiku pojawi się też Mi Smart Antibacterial Humidifier, choć jego cena wciaż nie jest znana. Nawilżacz powietrza, którego zbiornik o pojemności 4,5 l pozwala na pracę od 12-15 godzin i umożliwia na ustawienie jednego z trzech trybów nawilżania. Jest kompatybilny z Asystentami Google i Amazon Alexa, co ułatwi zdalne nim sterowanie.

Xiaomi z nowymi premierami w Polsce. Kupicie hulajnogi, monitor gamingowy, czy nawilżacze i oczyszczacze powietrza

Do sprzedaży trafia też sprzęt dla graczy i osób szukających nowych rozwiązań sieciowych. 34-calowy Mi Curved Gaming Monitor charakteryzuje się rozdzielczością 3440 x 1440 pikseli, krzywizną 1500R, odświeżaniem na poziomie 144 Hz przy opóźnieniu 4 ms, czy jasnością 300 nitów. Monitor obsługuje technologię FreeSync Premium od AMD. W Polsce zapłacicie za niego 1999 zł i będzie dostępny od 15 września. W sklepach dostępne będą też dwa routery sieciowe. Mi AioT Router AX3600 ze wsparciem WiFi 6 oraz Mi AioT Router AC2350 oferujący tradycyjne rozwiązania oferujące do 1733 Mbps w paśmie 5 GHz oraz 450 Mbps w paśmie 2.4 GHz.

Pierwszy z nich trafi do sprzedaży w listopadzie, natomiast drugi kupicie już w tym miesiącu za 229 zł. Do tego opisywana przez nas przystawka do telewizora Mi TV Stick za 179 zł i bezprzewodowe słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 Basic za 149 zł oferujące pracę do 5 godzin na jednym ładowaniu.

Xiaomi uruchamia w Warszawie pop up store i zaprasza do wzięcia udziału w promocji













Wraz z nowymi produktami, Xiaomi otwiera w Warszawie swój pop up store. W Mi Pop Up Store można zobaczyć najnowsze urządzenia producenta oraz przetestować premierowe modele hulajnóg. Strefa znajduje się przy ulicy Nowy Świat 6/12 (plac przy Centrum Biznesowo-Finansowym „Nowy Świat”). Sklep czynny będzie od 4 do 11 września w godzinach od 9:00 do 22:00. Na miejscu czeka też promocja. Przy zakupie hulajnogi dostaniecie plecak Xiaomi, decydując się na zakup hulajnogi i jednego z prezentowanych tam produktu za min. 500 zł dostaniecie Redmi Power Bank 10000 mAh, a przy zakupie hulajnogi i smartfona za min. 1000 zł otrzymacie Mi Power Bank 3 18 W 10000 mAh.