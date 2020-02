Rzadko zaglądamy do oferty „kablówek” w Polsce, więc z tym większą ciekawością zabrałem się za zestawienie ich ofert pakietowych, składających się z dostępu do internetu stacjonarnego i telewizji, pakiety z telefonem stacjonarnym pominąłem, bo to chyba nikogo już nie interesuje.

Wybrałem czwórkę największych operatorów kablowych w Polsce, czyli Vectra (po przejęciu Multimedia są najwięksi), UPC, INEA i Toya.

Oferta internetowo-telewizyjna w Vectra

Zaczynamy od pierwszego miejsca, Vectra ma 3 pakiety internetowo-telewizyjne. Pierwszy za 89,99 zł (pierwsze 3 miesiące za połowę ceny), zawierający 134 kanały telewizyjne (9 kanałów sportowych+1 erotyczny) oraz dostęp do internetu z prędkością 600 Mb/s.

Drugi pakiet jest 10 zł tańszy z tożsamą ofertą telewizyjną, ale z mniejszą prędkością internetu 150 Mb/s. Ostatni z pakietów jest najtańszy, zapłacimy za niego 69,99 zł, a zawiera 76 kanałów telewizyjnych i internet 150 Mb/s.

Oferta internetowo-telewizyjna w Vectra Pakiet Abonament Internet Telewizja Eleven Sports Canal+ HBO GO Telewizja+Internet 89,99 zł 600 Mb/s 134 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 79,99 zł 150 Mb/s 134 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 69,99 zł 150 Mb/s 76 kanałów dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne

Oferta internetowo-telewizyjna w UPC

W UPC, wspomniane 2 nowe pakiety zawierają internet z prędkością 500 Mb/s i 1 Gb/s, kosztują odpowiednio 59,99 zł i 79,99 zł (od 3 miesiąca). Dokooptowany został do nich pakiet telewizyjny zawierający usługę Telewizja Start z 34 kanałami, w większości są to kanały z cyfrowej telewizji naziemnej wzbogacone o jakość HD i kilka mniejszych kanałów jak Polsat 2 czy Tele 5.

Z kolei podstawowa oferta internetowo-telewizyjna składa się z 3 pakietów. Pierwszy zawiera 126 kanałów i internet stacjonarny z prędkością 300 Mb/s w cenie 79,99 zł. Kolejny pakiet jest o 20 zł droższy, z większą liczbą kanałów telewizyjnych – 164 i szybszym internetem do 500 Mb/s.

Ostatni pakiet za 119,99 zł to internet do 1 Gb/s, ta sama liczba kanałów oraz dodatkowo HBO GO. Jeśli komuś zalezy na dostępie do tego serwisu filmowego, to jak najbardziej opłaca się wziąć ten pakiet, bo kosztuje 20 zł więcej, a standardowy dostęp do HBO GO kosztuje już poza operatorem 24,90 zł, a dodatkowo mamy tu szybszy internet niż w środkowym planie.

Oferta internetowo-telewizyjna w UPC Pakiet Abonament Internet Telewizja Eleven Sports Canal+ HBO GO Telewizja+Internet 79,99 zł 300 Mb/s 126 kanałów dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 99,99 zł 500 Mb/s 164 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Telewizja+Internet 119,99 zł 1 Gb/s 164 kanały dodatkowo płatne dodatkowo płatne w cenie pakietu

Oferta internetowo-telewizyjna w INEA

INEA ma 5 pakietów – Economy, Standard, Premium Sport, Premium Movie i Exclusive, kosztujące odpowiednio 119,90 zł, 134,90 zł, 174,90 zł, 174,90 zł i 249,90 zł. Wszystkie zawierają dostęp do internetu symetrycznego 1 Gb/s, różnią się tylko zawartością kanałów telewizyjnych.

Pierwszy z nich to standardowe kanały bez kanałów premium. W planie Standard dochodzą kanały Eleven Sports, w planie Premium Sport oprócz Eleven mamy wszystkie kanały Canal+, w Premium Movie zamiast Canal+ jest HBO GO, a w najdroższym – zarówno HBO GO jak i kanały Canal+.

Oferta internetowo-telewizyjna w INEA Pakiet Abonament Internet Telewizja Eleven Sports Canal+ HBO GO Economy 119,90 zł 1 Gb/s 106 kanałów dodatkowo płatne dodatkowo płatne dodatkowo płatne Standard 134,90 zł 1 Gb/s 162 kanały w cenie pakietu dodatkowo płatne dodatkowo płatne Premium Sport 174,90 zł 1 Gb/s 173 kanały w cenie pakietu w cenie pakietu dodatkowo płatne Premium Movie 174,90 zł 1 Gb/s 178 kanałów w cenie pakietu dodatkowo płatne w cenie pakietu Exclusive 249,90 zł 1 Gb/s 202 kanały w cenie pakietu w cenie pakietu w cenie pakietu

Oferta internetowo-telewizyjna w Toya

Operator Toya przy kompletowaniu pakietu internetowo-telewizyjnego udostępnia wygodny konfigurator, w którym możemy dowolnie dobierać sobie do niego dostępne usługi. Jeśli chodzi o internet mają tu duży wybór prędkości – 30 Mb/s, 100 Mb/s, 300 Mb/s, 500 Mb/s i 1 Gb/s.

Wybierając domyślną prędkość 300 Mb/s, możemy ją skompletować z pakietem telewizyjnym – Oszczędny z 90 kanałami za 69,90 zł, Wygodny z 135 kanałami za 89,90 oraz Bogaty z 189 kanałami za 109,90 zł.