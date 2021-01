Nowe notebooki ASUS ROG – mniejsze, cichsze i jeszcze wydajniejsze

ASUS ROG udowadnia też, że słucha uwag recenzentów i klientów, a w modelu Zephyrus Duo przejawia się to między innymi przez obecność czytnika kart SD, który jest bardzo przydatny osobom pracującym w branży kreatywnej. Do tego mamy możliwość ładowania baterii z portu USB typu C z mocą maksymalnie 100 W, co pozwala odzyskać energię bez konieczności sięgania po fabryczny zasilacz. Duży nacisk położono też na wrażenia dźwiękowe, poza cichym chłodzeniem mamy tutaj 4 głośniki z obsługą technologii Dolby Atmos i inteligentny mechanizm aktywnej redukcji szumu, który działa zarówno z naszym mikrofonem, jak na dźwięk jaki słyszymy w słuchawkach/głośnikach podczas rozmowy z innymi osobami.

ASUS ROG Strix/Strix Scar

Wreszcie sporych zmian doczekała się też seria Strix, która jest z nami już od wielu lat i generacji. I mogłoby się wydawać, że to już idealny, skończony design, którego nie da się poprawić. ASUS ROG udowodnił jednak, że wszystko można poprawić, dlatego komputery z serii Strix są jeszcze mniejsze niż ich poprzednicy, a przy tym nic nie straciły na funkcjonalności. Wręcz przeciwnie, stosunek powierzchni ekranu do całej powierzchni pokrywy laptopa wzrósł z 80 do 85%, co oznacza jeszcze cieńsze ramki i smuklejszą obudowę.

To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, wszystkie nowe komputery z procesorami AMD z serii ROG łączą radiator z procesorem przy pomocy ciekłego metalu, który jest najlepszym i co ważniejsze trwałym przewodnikiem cieplnym. To między innymi dzięki temu i sporym zmianom konstrukcyjnym w turbinach udało się osiągnąć jeszcze cichszą pracę całego notebooka pod obciążeniem. Całości poza topowymi komponentami dopełniają również matryce, w tym najnowszy ekran FHD o odświeżaniu 360 Hz zgodny z technologią G-Sync (Strix Scar), czy nowy wyświetlacz WQHD o odświeżaniu 165 Hz, dla tych którzy chcieliby nieco większą rozdzielczość.