Jak abonament na kino, to tylko Cinema City Unlimited

Cinema City Unlimited to jedyna taka usługa na rynku. Multikino nie zdecydowało się do tej pory wprowadzić abonamentu dla swoich klientów, ale od dłuższego czasu sukcesywnie wprowadza nowy cennik w kolejnych kinach rozsianych po kraju. Ceny zostały zredukowane w większości do kwoty 14,90 zł, co jest znaczną obniżką względem wcześniej obowiązujących cen. Te sięgały nawet 30 czy 40 zł w niektórych multipleksach.

Czytaj też: Niższe i stałe ceny biletów w Multikinie w nowych miastach

W ślad za Multikinem podążyło Cinema City, które ogłosiło wczoraj nowy cennik. W nim także ceny biletów zostały drastycznie obniżone i w wielu kinach w Polsce będą oscylować w okolicy magicznych 15 złotych. Posiadacze karty Cinema City Unlimited, która uprawnia do odwiedzenia kina bez ograniczeń, zastanawiali się na pewno, czy takie zmiany dotkną także i ich oferty. I tak się właśnie dzieje.

Nowe, niższe ceny Cinema City Unlimited

W e-mailu rozesłanym do klientów z kartą czytamy, że dla użytkowników karty z miesięcznym planem płatności stawka do opłacenia zostaje zmniejszona. Nowe ceny prezentują się następująco:

Karta Unlimited z wyłączeniem kin Warszawskich – 33 zł/miesięcznie

Karta Unlimited dla kin w całej Polsce – 38 zł/miesięcznie

Nowe, niższe stawki obowiązują już od dnia dzisiejszego nowych i aktualnych klientów. Oznacza to, że przy najbliższym rozliczeniu zostanie pobrana opłata w wysokości podanej powyżej. Dodatkowo dowiadujemy się, że w sytuacji podwyżek cen za Cinema City Unlimited, kino poinformuje wszystkich klientów o takich planach i pozostawi dla nich możliwość zapoznania się z nowymi warunkami oraz opcję ewentualnej rezygnacji z umowy w określonym terminie.

Polecamy: Cinema City obniża ceny biletów nawet o 50%!

Tak jak wczoraj napisaliśmy tytułując tekst o obniżkach cen biletów w Cinema City, tak dzisiaj powtórzymy nasze słowa: nie było lepszego czasu na wizyty w kinie, bo ceny w multipleksach nie były wcześniej tak niskie.