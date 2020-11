Nie kupujcie nowych MacBooków. Odświeżone wersje już za niecały rok

To (nie) jest najlepszy moment na wymianę MacBooka?

Większość recenzji i opinii na ich temat jest pozytywna, a w kolejnych miesiącach sytuacja z kompatybilnością aplikacji tylko się polepszy. Wybór pomiędzy Airem i Pro nigdy wcześniej nie był tak trudny, ale biorąc pod uwagę moje wymagania i perspektywę co najmniej kilku lat pracy na tym komputerze, byłem bliski wyboru nowego MacBooka Pro.

Dodatkowe 3 godziny pracy bez ładowania i obecność wentylatora to niby niewiele, ale mogą okazać się przydatne. Obawiałem się jedynie kwestii dwóch portów USB-C (Thunderbolt) znajdujących po jednej stronie obudowy, dlatego wolałbym wybrać wersję z czterema (po dwa na każdą z bocznych krawędzi). I choć prawie decyzję podjąłem, to wygląda na to, że będę musiał zrewidować swoje plany.

MacBooki Pro 14 i 16 cali z procesorem M1 w 2021 roku

Według raportu analityka Ming-Chi Kuo, w drugiej połowie przyszłego roku Apple miałoby zaprezentować zupełnie nowe modele MacBooków. Ich wygląd będzie całkowicie odświeżony i na rynku pojawią się dwa modele: 14-calowy i 16-calowy MacBook Pro. Oczywiście w ofercie Apple jest już 16-calowa wersja, ale z układem Intela – ostatnia konferencja przyniosła odświeżenie 13-calowego modelu, w którym znalazł się procesor M1, lecz jest to naturalnie budżetowa wersja tego laptopa.

Jeśli oczekujecie większego ekranu, większej liczby portów i być może jeszcze większej wydajności od MacBooka, to być może powinniście się wstrzymać z wymianą komputera jeszcze przez te kilka(naście) miesięcy. Tym bardziej, że coraz więcej spływa do nas informacji o różnych problemach z nowymi Makami, w tym kłopoty ze złączem Bluetooth w Mac Mini z M1, które regularnie zrywa połączenie z innymi urządzeniami (słuchawki, klawiatury, myszki) uniemożliwiając jego używanie na co dzień.