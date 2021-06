Ostatnie modele MacBooków Pro oraz Air nie zmieniły się znacząco z zewnątrz, za to w środku pojawił się nowy układ – autorski procesor M1 od Apple. To spowodowało wiele rzeczy, ale także między innymi ograniczenie liczby portów USB-C, o których wspomniałem wcześniej, więc sytuacja stała się jeszcze mniej korzystna dla wielu użytkowników. Co więcej, niektórzy do tej pory nie przekonali się do Touch Bara i na wieści o porzuceniu go i planach powrotu do tradycyjnych klawiszy funkcyjnych niektórzy reagują bardzo optymistycznie.

A zbierając w całość większość dotychczasowych przecieków i plotek, a także najnowsze informacje od MacRumors, wkrótce będziemy mieli do czynienia z dwoma nowymi modelami, które będą posiadać ekrany o przekątnych 14 i 16 cali. Najwyraźniej Apple nareszcie dokona tego samego w przypadku mniejszego modelu, co udało się w nieco większym MacBooku, gdzie przy zachowaniu zbliżonych wymiarów umieszczono nieco większy ekran. Co więcej, mają to być ekranu miniLED, czyli wykonane w tej samej technologii, co wyświetlacz obecny w najnowszym iPadzie Pro 12,9 cala z tego roku. Byłaby to świetna nowina, gdyby nie liczne doniesienia na temat efektu poświaty, który w pewnym stopniu niweluje korzyść posiadania takiego ekranu.

Nowe MacBooki Pro 14 i 16 cali – co nowego?