Nowe logo POCO jest tak fatalnie beznadziejne, że aż… dobre?

Wczoraj wieczorem twitterowy profil POCO India pokazał coś, czego niewiele osób się spodziewało, a mianowicie – nowe logo firmy POCO. Sprawa odbija się o tyle szerokim echem, że w kwestii logotypów twórcy smartfonów (a wcześniej – telefonów komórkowych) nie tylko zazwyczaj byli dosyć zachowawczy (logiem zazwyczaj była stylizowana nazwa firmy), ale też – rzadko kiedy wprowadzali jakiekolwiek bardziej drastyczne zmiany (patrz – OnePlus). Tymczasem POCO wywinęło brandingowy ekwiwalent backflipu, prezentując nie tylko logo które nijak się ma do poprzedniego stosowanego przez markę, ale też – stylistyką nie pasuje do niczego, co już znajduje się na rynku.

Nowe logo POCO – aniołek, diabełek i ryzykowny branding

Wiecie jak to jest z „młodzieżowymi” markami. Bardziej wygląda to tak, jakby twórcy danej marki chcieli, by młodzież odbierała ją jako „młodzieżowa”. Czy takie działania kończą się sukcesem czy nie, to jest już indywidualna historia każdego brandu. W kwestii smartfonów widać jednak wyraźnie, że branding ma znaczenie, a posiadanie smartfonu danej marki często bywa symbolem statusu. O jakiej marce mówimy? Oczywiście o Apple, które czy chcemy czy nie, w naszym kraju jest pewnym wyznacznikiem luksusu. Jestem nieco za stary na to, by wiedzieć, jak to funkcjonuje obecnie w szkołach podstawowych (bo gimnazjum już przecież nie ma), ale jestem zdania, że to właśnie iPhone jest tam na szczycie.

The world isn’t full of thinkers. It’s full of same-ers. 👀

We’re whipping up a batter of MADNESS

To make the world better 🤙🏽

(and less BORING) Add 𝚐̶ fun powder to taste#MadeOfMad pic.twitter.com/lcIq1GKfuw — Madder By the Minute (@IndiaPOCO) February 18, 2021

Czy Apple zrobiło jakikolwiek krok w kierunku tego, żeby ich marka była „cool” wśród dzieciaków? Absolutnie nie. Dlatego jak najbardziej słuszne są stwierdzenia, że POCO w tym momencie wygląda, jakby „próbowało za mocno”. Oczywiście, każdy może mieć w tym aspekcie swoją opinię. Ja jednak uważam, że połączenie takie nieco „dziecinnego” designu rodem z reklam płatków śniadaniowych nijak nie współgra z tym, że marka chce być postrzegana jako „niegrzeczna” (aureola i rogi, Powered by Mad), a wszystko to nijak nie współgra z faktem, żę POCO to marka telefonów, a nie butów czy bluz, gdzie takie połączenie jeszcze byłoby znośne. Mi nowe logo POCO kojarzy się trochę z „młodzieżową” marką Heyah, która na polskim rynku odniosła zamierzony sukces. Pytanie tylko – na ile była to rola brandingu, a na ile – dostosowanej oferty (pamiętajmy, że sms z Heyah do Heyah były za darmo, co wtedy było naprawdę niespotykane w ofertach na kartę).

A może POCO ma w tym szaleństwie metodę