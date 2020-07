I tak dochodzimy do sedna całej sprawy. Karty oparte o GPU Ampere (RTX 30×0) powinny być tańsze niż Turing, bo jak wszystko pójdzie zgodnie z planem NVIDIA, to gdy nowe modele pojawią się na rynku, stare będą już wyprzedane. Oczywiście trudno jest dokładnie oszacować popyt, dlatego może się okazać, że kart z serii RTX zwyczajnie będzie brakować na półkach sklepowych, ale ta sytuacja nie powinna potrwać zbyt długo.

Swoją drogą kryptowaluty ponownie zyskują na fali kryzysu COVID-19 i podobno zainteresowanie GPU ponownie wyraźnie rośnie. Jeśli miałoby się to pokryć z ograniczeniem sprzedaży obecnej generacji kart, to może się okazać, że w najbliższych tygodniach zakup nowej karty graficznej będzie kiepskim pomysłem. Będą tak blisko premiery nowych modeli, lepiej zaczekać co ma nam do zaoferowania NVIDIA, a w późniejszym czasie również AMD.