Sześć nowych gier trafi do Game Passa, w tym Medium i UFC 4

Xbox Game Pass to usługa abonamentowa, w której po uiszczeniu opłaty otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki gier, które możemy uruchomić na konsoli Xbox, PC oraz w chmurze Microsoftu (choć to oczywiście zależy od konkretnej produkcji, niektóre zarezerwowane są dla konsol). Biblioteka cały czas się powiększa, choć co jakiś czas znikają z niej jakieś gry. Działa to na podobnej zasadzie jak na przykład serwis Netflix.

Nowe gry w Xbox Game Pass w lipcu 2021

Dragon Quest Builders 2 – chmura – 8 lipca

Tropico 6 – chmura, Xbox, PC – 8 lipca

UFC 4 – Xbox, EA Play – 8 lipca

Bloodroots – chmura, Xbox, PC – 15 lipca

Farming Simulator 19 – chmura, Xbox, PC – 15 lipca

The Medium – chmura – 15 lipca

Warto jeszcze wspomnieć o siódmej grze, którą jest Going Under, zagracie w nią na Xboksie, PC i w chmurze. Tytuł jest dostępny w Xbox Game Pass od tygodnia.

Nie są to może same niesamowite i najnowsze produkcje, ale na pewno tytuły warte sprawdzenia – szczególnie bardzo dobre UFC 4 oraz niezłe, polskie The Medium. Część osób chwali ekonomiczne Tropico 6, nic więc nie stoi na przeszkodzie, by włączyć je choćby na chwilę i sprawdzić, czy przypadnie Wam do gustu. Bo to jest największa siła Game Passa – nawet jeśli jakiś tytuł Was nie interesuje, możecie go po prostu uruchomić i sprawdzić, czy aby przypadkiem nie przegapiliście czegoś, przy czym później spędzicie długie godziny. A jeśli nie załapaliście się na fajną promocję, w której można było zgarnąć 3 miesiące Game Pass Ultimate za 4 złote, to aktualnie funkcjonuje promo, w którym za te same pieniądze można wykupić miesiąc dostępu do usługi. Mogą to zrobić nowi i powracający użytkownicy, niestety nie da się po prostu doładować swojego opłaconego już abonamentu o kolejny miesiąc w promocyjnej cenie.

źródło