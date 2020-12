Cały pakiet nowości zmierza do WhatsApp. Co wkrótce zaoferuje komunikator?

Nowe funkcje WhatsApp już w fazie testów beta

Jeżeli korzystacie z testowej wersji aplikacji — możecie cieszyć się tymi nowościami już teraz. Jeżeli nie: przyda się jeszcze odrobina cierpliwości. Już wkrótce każdy będzie mógł cieszyć się takimi nowinkami jak:

możliwość dołączenia do trwającej rozmowy grupowej — na pierwszy rzut oka wydaje się to oczywistością, przecież to rzecz, którą konkurencja ma od dawna. Owszem, konkurencja ma — ale nie WhatsApp. Należący do Facebooka komunikator wciąż nie pozwala łatwo wskoczyć w środek pogawędki korzystając z zaproszenia, które straciło ważność. Teraz po uruchomieniu aplikacji, jeżeli rozmowa wciąż trwa, będzie można do niej bez żadnego kłopotu dołączyć.

jeżeli regularnie wysyłacie obrazki na komunikatorze, to doskonale wiecie jak uciążliwe było dodawanie ich pojedynczo. Najnowsza wersja beta na iOS nareszcie pozwala robić to masowo — i to bezpośrednio z aplikacji Zdjęcia, dzięki poleceniu eksportu i kopiowania. Wystarczy tam zaznaczyć i skopiować wybrane obrazki, a następnie wkleić je w oknie rozmowy. W ten sposób (nareszcie) można to zrobić w kilku rozmowach sprawnie i bez dodatkowych komplikacji, bez konieczności wybierania tych samych grafik. Z pewnością przyda się, gdy tylko wrócą wakacyjne wyjazdy. rozmowy głosowe i wideo także w przeglądarce — WhatsApp Web cieszy się sporą popularnością wśród użytkowników komunikatora. Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania w komputerze, wszystko dzieje się bezpośrednio w przeglądarce. I według najświeższych informacji — niebawem także tam pojawią się rozmowy głosowe oraz wideo. Te jednak nie trafiły jeszcze do każdego beta testera. Oprócz WhatsApp Web, rozmowy głosowe oraz wideo mają trafić także do komputerowej wersji komunikatora.

Zmiany może i drobne, ale niewątpliwie potrzebne

WhatsApp cały czas się zmienia i serwuje użytkownikom nowe funkcje, które pozwalają jeszcze wygodniej korzystać z komunikatora. Regularnie są to nowości potrzebne — chociaż patrząc na powyższą listę aż trudno uwierzyć w to, że jedna z najpopularniejszych platform do komunikacji online nie ma tych samych funkcji niezależnie od platformy, a dołączanie do rozmowy grupowej jest tak… zacofane. Mimo wszystko: lepiej się na imprezę spóźnić, niż nie przybyć w ogóle. Wszystkie te zmiany powinny trafić do aplikacji w ciągu najbliższych kilku(nastu?) tygodni.