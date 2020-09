Poznajcie nowe emoji. Jest nawet kobieta z brodą

A co powiecie na nowe emoji, które pojawią się w najnowszej wersji 13.1 mające trafić co użytkowników w przyszłym roku? Łącznie zestaw ma się składać z 217 emotek, ale aż 210 z nich to różne wersje kolorów skóry, więc faktycznie nowych będzie raptem 7.

Znalazłem opisy poszczególnych emotek i mam wrażenie, że będziecie nowymi grafikami zainteresowani. Choćby po to żeby napisać: „nigdy z tego dziadostwa dla dzieciaków nie korzystam i jak ktoś mi wysyła emotkę, to na pewno jest głupi„.

Pierwsza z nowości to twarz w chmurach, która ma reprezentować uczucie – jakże to oczywiste – bujania w obłokach. Zawsze mi się wydawało, że to pozytywna rzecz, tymczasem oczy wyglądają, jakby emotka nieźle się czegoś przestraszyła, wiec nie jestem do końca przekonany, czy to aby na pewno udany projekt.