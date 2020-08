Modern Warfare, czyli powrót do współczesnych starć wyszedł serii Call of Duty na dobre. Ogromna popularność podstawowej wersji gry i ogromna popularność darmowego sieciowego battle royale Warzone nie oznaczają jednak, że wydawca nie zamierza dalej strzelać kolejnymi odsłonami jak z karabinu maszynowego. Pokazano pierwszy zwiastun, czy w zasadzie teaser, Call of Duty: Black Ops: Cold War.

Więcej informacji i materiały z samej rozgrywki wydawca obiecał pokazać już za kilka dni – 26 sierpnia. Na zwiastunie widzimy archiwalny wywiad z Yurim Bezmenovem z KGB, a opowieść ma być inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wygląda na to, że możemy spodziewać się ciekawej kampanii fabularnej dla jednego gracza, mam nadzieję, że odpowiednio poprowadzonej i wciągającej.

Za grę odpowiedzialne będą ekipy Treyarch i Raven Software. Ten drugi zespół to żadne żółtodzioby – mają na swoim koncie kilka świetnych gier, w tym kultowe w pewnych kręgach Heretic i Hexen, tworzyli Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Singularity, pracowali też przy Modern Warfare 3, COD: Ghosts i Modern Warfare Remastered z 2016 roku. Za grą stoją więc silne studia i raczej nic nie wskazuje na to, byśmy mieli otrzymać słabą produkcję. Pozostaje jednak pytanie – na ilu płaszczyznach i w ilu kwestiach bliźniaczo podobną do poprzednich odsłon serii.