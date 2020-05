Po stronie silników diesla także jest w czym wybierać (wszystkie z Mild Hybrid):

BMW 520d: 2.0 l, 140 kW (190 KM), 400 Nm,

BMW 530d: 3.0 l, 210 kW (286 KM), 650 Nm,

BMW 540d: 3.0 l, 250 kW (340 KM), 700 Nm.

A co z M550d? Póki co nie ma na ten temat informacji, ale miejmy nadzieję, że niebawem dołączy do gamy.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że odświeżona jednostka diesla o pojemności 2 litrów już przy okazji BMW 320d okazała się wyjątkowo oszczędna. Można spodziewać się podobnych wyników po 520d (w końcu większe auto), choć w mieście jest szansa na lepsze rezultaty właśnie dzięki Mild Hybrid. Poniżej wyniki uzyskane przez BMW 120d xDrive, a także 320d xDrive:

Na tym jednak paleta się nie kończy, bo BMW serii 5 będzie mogło być także napędzane układem hybrydowym typu Plug-In: