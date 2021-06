Niespodzianka zepsuta. Na dzień przed konferencją wiemy co nieco o nowych aplikacjach Apple

Jutro startuje coroczna konferencja Apple – WWDC, poświęcona przede wszystkim nowościom w oprogramowaniu, które przygotowuje dla nas gigant z Cupertino z myślą o nadchodzących wersjach systemów dla urządzeń mobilnych, komputerów i spółki. I choć Apple robi co tylko w jego mocy by ustrzec się przed wyciekami, za każdym razem udowadnia, że ich starania są kompletnie bez sensu. Bo chociaż od konferencji dzieli nas raptem niewiele ponad 20 godzin — niespodzianki nie będzie.

Mind i kilka innych nowości. Apple samo zepsuło sobie niespodziankę?

Khaos Tian zauważył w App Store informacje o nadchodzących nowościach — i nie trzeba było długo, by po tym jak podzielił się swoim znaleziskiem z redakcją 9to5Mac — w internecie zawrzało. Każdy ruch giganta z Cupertino jest śledzony wyjątkowo uważnie — a nawet tym potencjalnie najgłupszym zdarzało się w przeszłości zmieniać krajobraz świata technologii. Jedną z nowości będzie aplikacja którą najprawdopodobniej Apple nazwie po prostu Mind — i wszystko wskazuje na to, że będzie dostępna zarówno na iOS, jak i watchOS. To prawdopodobnie ona będzie produktem o którym plotkowało się od dłuższego czasu — skupiającym się na zdrowiu psychicznym. Nie można wykluczyć, że będzie to nowe wcielenie znanego i lubianego produktu: Oddech. Niepozornej apki, która zachęca użytkowników by przez kilkadziesiąt sekund skupili się wyłącznie na swoim oddechu, co ma pozwolić uspokoić emocje.

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq — Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021

Kolejnymi nowościami których dopatrzył się Khaos Tian są wpisy sugerujące, że Apple Watch może doczekać się własnej aplikacji Kontakty. Póki co można tylko gdybać, ale jeśli to się potwierdzi — to naturalnym krokiem wydaje się zaoferowanie zegarkowi większej autonomii, co dla wielu może okazać się na wagę złota. Sam regularnie rozmawiam przez zegarek, gdy nie chce mi się sięgać po telefon — ale o ile to fajne na krótkie pogawędki, wersja z e-sim i podłączonymi słuchawkami może okazać się fajnym połączeniem.

Najświeższe przecieki na ostatniej prostej zaostrzają apetyt — ale już jutro wszystko stanie się jasne. Przypominam, że najbardziej medialna część WWDC 2021, czyli otwierający ją keynote, startuje jutro 0 19 polskiego czasu.

