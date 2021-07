Skoda Kodiaq wraz z Travel Assist przede wszystkim działa skuteczniej niż wcześniej, co objawia się m.in. lepszym wykrywaniem linii na drodze (także tych żółtych w pobliżu robót drogowych), ale także reaguje na ograniczenia prędkości czy kształt drogi (co widać na zamieszczonym niżej filmie). Prędkość może być dopasowywana do zakrętu czy ronda, do którego się zbliżamy. Dodatkowo – i to jest zasadnicza różnica dla komfortu podróżowania – odświeżony Kodiaq ma kierownicę pojemnościową, która wykrywa czy spoczywają na niej ręce kierowcy. Przekłada się to na dwie rzeczy: po pierwsze wystarczy dotknąć kierownicę (3/4 palcami lub w pełni jedną ręką), by system przestał wzywać do przejęcia kontroli, a to oznacza, że nie trzeba ruszać kierownicą w lewo/prawo by zdjąć takie wezwanie. W poprzednim systemie zdarzało się bowiem, że jeśli w sposób ciągły, przez ponad ~15 sekund, jechaliśmy trzymając w jednym ustawieniu kierownicę, to system i tak uznał, że rąk nie trzymamy. Teraz już to się nie wydarzy. Zobaczcie jak w praktyce sprawuje się Travel Assist w Skodzie Kodiaq:

Travel Assist pozwala również na autonomiczną jazdę w miejskich korkach, czego jednak nie miałem okazji sprawdzić podczas pierwszych jazd próbnych (nie było takich sytuacji drogowych). Dodatkowo, nowa Skoda Kodiaq, śladem innych nowoczesnych aut grupy Volkswagena w sytuacji, gdy kierowca nie reaguje na wezwanie do przejęcia kontroli (np. z powodu tego że zasnął, bądź zasłabł), wykona proces awaryjnego zatrzymania na zajmowanym pasie ruchu.