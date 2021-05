Dzięki zwiększonym wymiarom udało się wygospodarować więcej miejsca w bagażniku, który mieści teraz 380 litrów, o 50 litrów więcej niż w poprzednim modelu. Jest to wartość, której nie powinny się wstydzić nawet auta z segmentu wyżej. Po złożeniu siedzeń przestrzeń bagażowa rośnie do 1190 litrów. Jeśli to dla was za mało, to za kilkanaście miesięcy pojawi się też nadwozie typu kombi. Skoda chwali się ponadto wieloma rozwiązaniami Simply Clever, takimi jak dodatkowe siatki, uchwyty, parasolka chowana w drzwiach czy skrobaczka do szyb pod klapką wlewu paliwa.