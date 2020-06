W ofercie tej za 25 zł dostępne są nielimitowane rozmowy stacjonarne i komórkowe, nielimitowane SMS-y i płatne MMS-y (0,28 zł) oraz 20 GB transferu danych. 10 GB z pakietu + 10 GB bonusu za doładowaniu za 25 zł i więcej w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile lub poprzez stronę www.doladowania.t-mobile.pl, czyli podobnie jak ma to miejsce w ofercie Orange na kartę.

No właśnie, jak to dokładnie wygląda obecnie na tle oferty konkurencji? We wspomnianym Orange za doładowanie 25 zł, całą kwotę przeznaczacie na rozmowy i wiadomości, nie jest to więc nielimitowana opcja, ale w bonusie za doładowanie dostajecie 30 GB transferu danych. W Play z kolei za 25 zł można aktywować pakiet Solo M, również jak w T-Mobile z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS bez limitu, ale tylko z 10 GB transferu danych. Natomiast w Plusie za 25 zł dostajemy to samo, czyli 10 GB transferu danych, ale z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości, w tym z MMS-ami.

Źródło: T-Mobile.