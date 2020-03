Do czasu podwyżek u naszych operatorów głównym abonamentem w Orange, Play, Plus i T-Mobile był plan za 50 zł. Po podwyżkach w Orange kosztuje on 55 zł, podobnie w Play, a w T-Mobile 59 zł. Ten ostatni operator opamiętał się trochę i na początku lutego tego roku, niejako wrócił do poprzedniej ceny wprowadzając nowe plany i główny abonament T-Mobile M kosztuje teraz 49 zł.

Z kolei w ofertach na kartę podstawową ceną za cykliczny miesięczny pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami kosztował u wszystkich 25 zł, a po zeszłorocznych podwyżkach kosztuje on teraz w Orange, Play i T-Mobile 30 zł. Natomiast Plus nadal miał w swojej ofercie na kartę plan za 25 zł – zrzut powyżej.

Nowa oferta Plus na kartę

W nowej ofercie dotychczasowy plan za 25 zł pozbawiony został 10 GB transferu danych i doszedł nowy plan za 30 zł, gdzie mamy 5 GB więcej, czyli 15 GB do wykorzystania w miesiącu.

Jak teraz wygląda krajobraz po tej podwyżce u wszystkich operatorów z „wielkiej czwórki”?

Oferty na kartę „wielka czwórka” Orange na kartę Play na kartę Plus na kartę T-Mobile na kartę Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Rozmowy stacjonarne nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane nielimitowane Transfer danych 15 GB 15 GB 15 GB 10 GB Bonusy brak brak brak Dostęp do serwisów wideo bez zużywania podstawowego pakietu danych Abonament 30,00zł 30,00zł 30,00zł 30,00zł

Niemalże kopia 1:1 u każdego z operatorów, przynajmniej jeśli chodzi o ceny. Jedynie T-Mobile wyłamał się z transferem danych i dał 10 GB, ale dorzucił do tego usługę Supernet Video, a Play nie zdecydował się jeszcze przy tej cenie na dodanie do tego planu nielimitowanych MMS-ów.

Nowa oferta Plush na kartę

Nowy cykliczny plan za 30 zł z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z 15 GB transferu danych dostępny też będzie w ofercie Nowy Plush.

Jeśli chodzi o bonusy po doładowaniu, niewiele się zmieniło prócz wyższych pakietów danych przy niskich cenach doładowania i wydłużonych okresach ważności doładowania przy wyższych kwotach.

Doładowanie Bonus / ważność konta 5 – 9 zł 2 GB / 5 dni 10 – 19 zł 4 GB / 10 dni 20 -24 zł 4 GB / 20 dni 25 – 29 zł 10 GB / 30 dni 30 – 49 zł 15 GB / 30 dni 50 – 99 zł 25 GB / 90 dni 100 – 199 zł 50 GB / 180 dni 200 zł i więcej 100 GB / 180 dni

Co z dodatkowymi bonusami za doładowanie? W przypadku oferty Plus na kartę za doładowanie kwotą 25 zł, można korzystać bez zużywania transferu z Facebooka, Messengera i Vibera, a w taryfie Nowy Plush za zasilenia do 24,99 zł bezpłatny będzie transfer do Facebooka, a od kwoty 25 zł bezpłatny transfer do Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa oraz 10 GB przy korzystaniu z

YouTube i TikTok.

Zmiany w bonusach za doładowanie wchodzą w życiu już dziś w Plus na kartę, z kolei w Plushu od 17 kwietnia. Klienci obu ofert od 23 kwietnia mają jeszcze do dyspozycji trzy nowe pakiety internetowe:

5 GB za 5 zł na 5 dni,

10 GB za 10 zł na 10 dni,

30 GB za 30 zł na 30 dni.

Źródło: Plus.