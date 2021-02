Nowa oferta Playera to solidna niespodzianka – możemy liczyć na jeszcze więcej nowości, filmów i seriali

2020 rok Player zamknął 6 produkcjami własnymi, ale w tym roku będzie ich już kilkanaście, wśród których na pewno warto wymienić nowy sezon serialu opartego na prozie Remigiusza Mroza, czyli “Chyłka – Inwigilacja”. Pojawi się też kontynuacja serialu Player Original “Szadź”, serial parentingowy “Mamy to” oraz produkcja serialowa będąca rozszerzoną wersją kinowego hitu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Żadna inna polska platforma nie posiada w swojej ofercie tak wielu materiałów niedostępnych nigdzie indziej, a które w pierwszej kolejności powstawały właśnie z myślą o tym modelu dystrybucji online. Za sprawą Playera możemy też wrócić do emitowanych w poprzednich latach programów i seriali, część z nich z przyjemnością można obejrzeć w 4K na dużym telewizorze. Widzowie potrzebują jednak nowości, a tych też nie brakuje – zaledwie kilkanaście dni temu Player wprowadził do swojej oferty film “List do M.4”, który ze względu na zamknięte kina nie mógł być pokazywany na dużym ekranie. Za film nie musimy jednak ponosić żadnej dodatkowej opłaty, jeśli jesteśmy abonentami Playera, a dzięki obowiązującej promocji dostęp do serwisu na cały miesiąc kosztuje zaledwie kilka złotych.

Gdy weźmiemy to wszystko pod uwagę, to ruch Playera z uruchomieniem nowej oferty, gdzie dostępne są dwa pakiety – tańszy z reklamami i droższy pozbawiony reklam – wydaje się bardzo naturalnym i logicznym działaniem, które działało i sprawdzało się już wcześniej. Nie sposób bowiem nie odnieść się do operującego na terenie USA serwisu Hulu, który właśnie z taką ofertą funkcjonuje od kilku lat docierając do blisko 40 milionów klientów. Comiesięczna opłata subskrypcji w wysokości 8 zł, 15 zł lub 30 zł (w zależności od pakietu) nie jest wygórowaną kwotą, szczególnie gdy spojrzymy na ceny innych ofert, a przecież oprócz treści na życzenie, o których wspominałem, do dyspozycji widza jest także 27 kanałów telewizyjnych na żywo oraz zupełnie nowa kolekcja discovery+ pełna treści non-fiction. Dodatkowo w lutym obowiązują duże promocje – wyżej wymienione pakiety za pół ceny.

—

Materiał powstał we współpracy z marką Player