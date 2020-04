Co tu dużo mówić, większość z nas siedzi od blisko miesiąca na tyłkach w domu. Możliwości ruchu mamy mocno ograniczone co widać po danych z naszych zegarków i opasek. Nie jest to dobry czas dla naszego zdrowia, dlatego powinniśmy mieć na uwadze, że każda, nawet najmniejsza forma aktywności jest lepsza niż żadna. I tutaj wkracza nowy Google Fit, cały na biało. Google zaczyna wypuszczać nową wersję swojej aplikacji zdrowotnej (bo chyba tak się pozycjonuje z tym produktem?) i coraz większa grupa użytkowników ma już do niej dostęp. Dla wszystkich powinna być dostępna do końca tygodnia.

Kroki najważniejsze w Google Fit

Nowy interfejs Google Fit stawia na kroki i osiąganie celów z nimi związane. Zgodnie z przesłaniem, które można znaleźć tutaj Google uważa, że osiąganie określonej liczby kroków to podstawowa forma aktywności, która jest często początkiem czegoś większego. Dodatkowo zauważyli, że niezależnie od tego jak te kroki są liczone (w ich aplikacji bezpośrednio czy w innej) to dla wielu osób właśnie ten parametr jest ważnym celem, który próbują osiągnąć każdego dnia. Właśnie te dwa elementy stały się głównym motywem zmian w obrębie interfejsu Google Fit.

Wszystko jest teraz ułożone tak, aby informacja o ilości kroków była szybko i łatwo dostępna. Użytkownik ma mieć prosty wgląd do aktualnego stanu wykonania swojego celu. To główna zmiana, o reszcie opowiem zaraz.

Wiem, że to zbieg okoliczności i wejście tej zmiany w trakcie pandemii koronawirusa to przypadek. Jednak ta zmiana jest teraz, właśnie w tych okolicznościach bardzo użyteczna. Jak już wspominałem okazji do ruchu mamy naprawdę niewiele dlatego nawet ta skromna w domu czy z psem na spacerze jest tak istotna. Powinniśmy o to zadbać i ta zmiana w Google Fit jest naprawdę fajna…oczywiście jeśli ktoś z tego korzysta :)