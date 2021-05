Nowa funkcja YouTube będzie wkurzać jak mało która

Patrząc na to, że tytuły pisane przez człowieka potrafiły być mylące, to te, wygenerowane przez algorytm wprowadzą spory chaos. Rozumiem politykę YouTube, aby każda osoba nie znająca danego języka mogła korzystać ze wszystkich treści w serwisie, ale moim zdaniem póki co tłumacz Google jest jeszcze zbyt mało zaawansowany, by zaprzęgać go do tej funkcji. Poza tym, co osobie która nie zna danego języka po rodzimym tytule, skoro sam materiał wideo dalej będzie w innym języku? Owszem, w wielu materiałach można włączyć napisy, ale znowu – jeżeli nie są one zrobione przez społeczność tylko wygenerowane automatycznie, to zrozumienie tego, co próbują przekazać jest nie tyle trudne, co momentami – niemożliwe.

Dlatego też mam szczerą nadzieję, że albo pomysł zostanie zamrożony do czasu, w którym faktycznie każdy film otrzyma napisy pozwalające faktycznie zrozumieć o co chodzi osobie na nim mówiącej (i przy okazji – polepszy się jakość tłumacza) albo też przynajmniej zostanie wprowadzony z opcją dania użytkownikowi wyboru, czy woli oryginalne tytuły, czy też przetłumaczone.

