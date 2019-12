Lista filmów to przede wszystkim duże i czytelne tytuły, jak również grafika w tle z jednym z kadrów z produkcji. Dodatkowo, bez odwiedzenia dodatkowych miejsc, już tutaj można szybko sprawdzić gatunek i kategorię filmu, jak również czas trwania, co może być dla niektórych kluczową informacją. W prawym górnym rogu ekranu wybieramy inne kina, a poniżej możemy przełączać się pomiędzy trzema zakładkami: moje bilety, repertuar i przedsprzedaż. W ten sposób błyskawicznie dotrzemy do sekcji, która będzie nam potrzebna. Nieco niżej znajduje się kalendarz, gdzie wybieramy interesujące nas daty seansów. Dolny pasek nawigacyjny, to skróty do ekranu głównego, oferty barowej, kart i promocji oraz naszego profilu. Jest jeszcze coś ekstra, ale do tego wrócę nieco później.

Ekran główny już poznaliśmy, dlatego warto przyjrzeć się kolejnym elementom z menu. Oferta barowa to miejsce, gdzie poznamy najbardziej atrakcyjne promocje z oferty kinowego baru. Multikino wspólnie z operatorem kart MasterCard przygotował mnóstwo zniżek, dzięki którym możemy zapłacić nawet 50% mniej przy zakupie jednego z zestawów – wtedy płatności należy dokonać portfelem Masterpass wewnątrz aplikacji. W sekcji karty i promocje znajdują się oczywiście… karty i promocje. Multikino oferuje wiele możliwości na zaoszczędzenie przy zakupach biletów, gdy użyjemy odpowiedniej karty lub kuponu. To właśnie tutaj możemy je umieścić w wersji cyfrowej, którą zabierzemy zawsze ze sobą. W sekcji moje konto można uzupełnić profil o nasze dane, zmienić hasło do konta oraz edytować metody płatności.

Dwie dodatkowe zakładki: wiadomości i ustawienia pozwolą odebrać komunikat od Multikina (na przykład o dostępności zamówionych biletów) oraz zmienić ustawienia związane ze zgodami oraz powiadomieniami na naszym koncie. Jest to oczywiście dokładnie to samo konto, które ewentualnie posiadacie na stronie multikino.pl, co pozwala posiadać wszystkie bilety, kody zniżkowe, vouchery na jedzenie oraz karty lojalnościowe w jednym miejscu, a dane będą się synchronizować bez naszego udziału. Dla przykładu kupione bilety na stronie internetowej, chwilę po dokonaniu transakcji znajdą się na koncie w aplikacji.