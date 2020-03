Nova Launcher Prime – praktyczny poradnik po świetnej nakładce na Androida

Nakładki, czyli to, co kochamy w Androidzie

Nakładki to chyba jeden z najstarszych tematów sporów między fanami zielonego robocika, a właścicielami smartfonów z nadgryzionym jabłkiem. Jednak zanim zaczniemy o tym szerzej rozmawiać ustalmy czym jest nakładka systemowa, a potem opowiem o tym co daje Nowa Launcher Prime.

Ogólnie rzecz biorąc nakładka systemowa to niewielki program, który po zainstalowaniu na naszym smartfonie pozwala na zmianę wygląda oraz działania interfejsu użytkownika. Dodatkowo w wielu przypadkach dostarcza ona również nowe funkcjonalności. Dzięki nakładkom każdy użytkownik ma możliwość na lepsze dostosowania telefonu do swoich potrzeb i poprawić komfort użytkowania. Co ważne, wybór nakładek i ich wersji jest dziś bardzo bogaty dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Nie trzeba być power userem żeby zacząć z nich korzystać.

Wspomniałem na początku o tym, że nakładki systemowe to jeden z tematów sporu na temat wyższości jednego systemu nad drugim. Wynika to z tego, że nakładki są jednym z argumentów za tym, aby korzystać właśnie z Androida. Dlaczego? Bo dają tak ogromną elastyczność i możliwość konfiguracji której brakuje w iOS.

Nova Launcher Prime – perełka, która inspiruje wielu

Moja pierwsza styczność z Nova Launcher (jeszcze bez słówka Prime) wynikła z zazdrości jaką poczułem względem użytkowników smartfonów Pixel. To co dawał mi ówczesny telefon to było za mało. Postanowiłem poszukać czegoś nowego, lepszego i za każdym razem na pierwszych dwóch miejscach pojawiały się dwa wyniki, Nova Launcher i Nova Launcher Prime.

Nova Launcher dostała ode mnie szansę w zeszłym roku, gdy przyszła pora na zmianę telefonu. W końcu to najlepszy czas, bo i tak wszystko konfiguruje od zera. Porzuciłem poczciwego launchera od Microsoftu i do dzisiaj nie żałuję tej decyzji.

Już darmowa wersja oferuje ogrom funkcji, jednak zakup wersji to wejście na wyższy poziom. Nova Launcher Prime to nakładka systemowa, która czerpie pełnymi garściami z ideałów Androida i daje ogromne możliwości do konfiguracji oraz dostosowania telefonu do własnych potrzeb.

Ciężko jest jej nie lubić. Przypomina szwajcarski zegarek, nadaje się na każdą sytuację i spełni potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, a do tego jest ładna i nie spowalnia naszego telefonu.