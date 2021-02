Co może spowodować kolejną rewolucję w smartfonach? A może… nic?

Dlatego właśnie uważam, że nowa firma – Nothing – która właśnie powstała, może być źródłem kolejnego ciekawego pomysłu na smartfony. Przejęcie praw do marki Essential i jej patentów daje wrażenie, że nie będzie ona kolejną marką jak realme czy POCO, która pomimo żę wprowadza na rynek więcej opcji, to jednak trzyma się bezpiecznych, sprawdzonych rozwiązań, dając użytkownikom to, czego chcą, ale nic ponadto. Wiadomo, że Essential pracował nad kolejnymi modelami smartfonów, które chciał dostarczyć na rynek (m.in. PH-2), więc może to być dosyć dobra baza wiedzy do tego, by zacząć tworzyć własne produkty. Wiadomo już, że pierwszym z nich będą… słuchawki bezprzewodowe, które mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

Jak pewnie da się wyczytać pomiędzy wierszami – kibicuję firmie Nothing. Mam bowiem wrażenie, że może być to jedna z tych firm, która będzie chciała zaryzykować i wypuścić na rynek coś, co różni się od wszystkich dotychczasowych produktów i być może – popchnie branże w kierunku, o którym dotychczas nikt nie pomyślał.