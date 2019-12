Będą nowe normy pola elektromagnetycznego. Polska równa się z UE

Co wniesie zmiana norm?

Eksperci wskazują, że znacząco zyska na tym m. in. szczątkowy zasięg, który w niektórych punktach był zbyt słaby, ze względu na wysokie wykorzystanie obecnie obowiązującej normy. Firmy telekomunikacyjne będą mogły zgodnie z prawem poprawić parametry swoich sieci po to, aby znacznie większa ilość konsumentów miała dostęp do szybko działających oraz obejmujących rozległy obszar sieci komórkowych.

Zwiększenie RSRP / /RSRQ spowoduje natomiast zwiększenie transferów. Warto wspomnieć również o uruchomieniu większej ilości pasm na stacji bazowej, co w dalszym ciągu przełoży się na wzrost jakości świadczonych usług przez telekomy. Krok Ministerstwa Zdrowia jest więc jednym z takich, które można umiejscowić w kategorii tych „dobrych”, niedziałających na szkodę rynku telekomunikacyjnego.

Nowe normy z pewnością nie spodobają się aktywistom przeciwnym 5G i sieciom komórkowym w ogóle

Osoby ze środowiska alt-med z całą pewnością nie przyjęli tych informacji dobrze: według nich wzrost norm jest związany z planem depopulacji świata. Przez wyższą aktywność telekomów ma rodzić się mniej dzieci, a także częściej ma dochodzić do defektów płodów. Warto przy tej okazji wspomnieć o tym, że w krajach, w których budowane są sieci komórkowe bazujące na wyższych normach nie zanotowano wyższych wskaźników niepłodności, czy też wad rozwojowych płodów.

Źródło – Telepolis